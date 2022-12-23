Бокс могут исключить из Олимпиады 2024 из-за связей с "Газпромом"

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что бокс может быть исключен из Олимпийских игр в 2024 году в Париже.

Как сообщает издание, бокс могут исключить из Олимпийских игр в Париже 2024 года из-за проблем с управлением в этом виде спорта.

В своем заявлении МОК подверг критике Международную боксерскую ассоциацию и ее президента Умара Кремлева. Комитет разочарован обвинениями в коррупции и все более враждебными отношениями с организацией, руководящей глобальным боксом, поэтому рассматривает возможность исключения этого вида спорта из Летних Олимпийских игр в Париже 2024 года.

"Также снова стало понятно, что МБА хочет отвлечь внимание от собственных серьезных проблем управления, указывая на прошлое, которое было рассмотрено МОК еще в 2019 году ... МОК должен будет принять все это во внимание, когда будет принимать дальнейшие решения, которые могут - после этих последних событий - включать отмену бокса на Олимпийских играх в Париже в 2024 году", - говорилось в заявлении комитета.

Это заявление сделали через несколько дней после того, как Кремлев раскритиковал отказ МОК включить бокс в Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 году, если МБА не сделает серьезных реформ после скандала с договорными матчами на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 2016 года.