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Бокс могут исключить из Олимпиады 2024 из-за связей с "Газпромом"

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Швейцария, Пятница 23 декабря 2022 16:17
Бокс могут исключить из Олимпиады 2024 из-за связей с "Газпромом" Фото: МОК может исключить бокс из Олимпиады 2024 (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что бокс может быть исключен из Олимпийских игр в 2024 году в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Как сообщает издание, бокс могут исключить из Олимпийских игр в Париже 2024 года из-за проблем с управлением в этом виде спорта.

В своем заявлении МОК подверг критике Международную боксерскую ассоциацию и ее президента Умара Кремлева. Комитет разочарован обвинениями в коррупции и все более враждебными отношениями с организацией, руководящей глобальным боксом, поэтому рассматривает возможность исключения этого вида спорта из Летних Олимпийских игр в Париже 2024 года.

"Также снова стало понятно, что МБА хочет отвлечь внимание от собственных серьезных проблем управления, указывая на прошлое, которое было рассмотрено МОК еще в 2019 году ... МОК должен будет принять все это во внимание, когда будет принимать дальнейшие решения, которые могут - после этих последних событий - включать отмену бокса на Олимпийских играх в Париже в 2024 году", - говорилось в заявлении комитета.

Это заявление сделали через несколько дней после того, как Кремлев раскритиковал отказ МОК включить бокс в Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 году, если МБА не сделает серьезных реформ после скандала с договорными матчами на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 2016 года.

По словам издания, президента МБА, избранного в 2020 году, обвинили в том, что он централизовал власть МБА в России и тратил значительные средства на маркетинг, а также слишком сильно зависел от единого спонсора МБА - российской энергетической компании "Газпром". Время от времени он сам предлагал отказаться от участия в Играх, говоря, что олимпийские лидеры "не интересуются боксерским спортом и боксерами, а интересуются лишь своей силой".

Напомним, Олимпиада-2036 получила первого кандидата на роль хозяина. Самая большая испаноязычная держава мира может во второй раз получить право принять главный форум четырехлетия.

Ранее мы писали, что МОК определился по отстранению спортсменов из России и Беларуси.

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