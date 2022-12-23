Бокс можуть виключити з Олімпіади 2024 через зв'язки з "Газпромом"

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив, що бокс може бути виключений з Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Як повідомляє видання, бокс можуть виключити з Олімпійських ігор у Парижі 2024 через проблеми з управлінням у цьому виді спорту.

В своїй заяві МОК розкритикував Міжнародну боксерську асоціацію та її президента Умара Кремльова. Комітет розчарований звинуваченнями в корупції та все більш ворожими відносинами з організацією, яка керує глобальним боксом, тому розглядає можливість виключення цього виду спорту з Літніх Олімпійських ігор у Парижі 2024 року.

"Також знову стало зрозуміло, що МБА хоче відвернути увагу від власних серйозних проблем управління, вказуючи на минуле, яке було розглянуто МОК ще в 2019 році ... МОК повинен буде взяти все це до уваги, коли прийматиме подальші рішення, які можуть - після цих останніх подій - включати скасування боксу на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року", - йшлось в заяві комітету.

Цю заяву зробили через кілька днів після того, як Кремльов розкритикував відмову МОК включити бокс в Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі 2028 року, якщо МБА не зробить серйозних реформ після скандалу з договірними матчами на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро 2016 року.