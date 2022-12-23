Бокс можуть виключити з Олімпіади 2024 через зв'язки з "Газпромом"
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив, що бокс може бути виключений з Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Як повідомляє видання, бокс можуть виключити з Олімпійських ігор у Парижі 2024 через проблеми з управлінням у цьому виді спорту.
В своїй заяві МОК розкритикував Міжнародну боксерську асоціацію та її президента Умара Кремльова. Комітет розчарований звинуваченнями в корупції та все більш ворожими відносинами з організацією, яка керує глобальним боксом, тому розглядає можливість виключення цього виду спорту з Літніх Олімпійських ігор у Парижі 2024 року.
"Також знову стало зрозуміло, що МБА хоче відвернути увагу від власних серйозних проблем управління, вказуючи на минуле, яке було розглянуто МОК ще в 2019 році... МОК повинен буде взяти все це до уваги, коли прийматиме подальші рішення, які можуть - після цих останніх подій - включати скасування боксу на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року", - йшлось в заяві комітету.
Цю заяву зробили через кілька днів після того, як Кремльов розкритикував відмову МОК включити бокс в Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі 2028 року, якщо МБА не зробить серйозних реформ після скандалу з договірними матчами на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро 2016 року.
За слова видання, президента МБА, який був обраний у 2020 році, звинуватили в тому, що він централізував владу МБА у Росії та витрачав значні кошти на маркетинг, а також занадто сильно залежав від єдиного спонсора МБА - російської енергетичної компанії "Газпром". Час від часу він сам пропонував відмовитися від участі в Іграх, кажучи, що олімпійські лідери "не цікавляться боксерським спортом і боксерами, а цікавляться лише своєю силою".
Нагадаємо, Олімпіада-2036 отримала першого кандидата на роль господаря. Найбільша іспаномовна держава світу може вдруге отримати право прийняти головним форум чотириріччя.
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