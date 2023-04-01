Богуслаев, Минфин РФ и не только. Зеленский утвердил новые санкции

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые санкции Совета нацбезопасности и обороны. В частности, ограничения ввели против экс-главы "Мотор Січі" Вячеслава Богуслаева и российского Министерства финансов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы главы государства.

Согласно документам, ограничения сроком на 10 лет также были введены против более 350 компаний из России и одной из временно оккупированного Мелитополя.

При этом, помимо российского Минфина, санкции применили и по отношению к Совету Федерации России (верхняя палата парламента).

Примечательно, что ограничения ввели не только против представителей страны-агрессора и Украины, но и против иранцев. Это касается Организации джихада по исследованиям и самообеспечению Корпуса стражей исламской революции и восьми граждан Ирана.