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Радник Зеленського, ймовірно, таємно зустрічався з головою Конституційного суду, - розслідування

Новини » Вибори 2019    18.04.2019 - 00:41
Радник Зеленського, ймовірно, таємно зустрічався з головою Конституційного суду, - розслідування
Фото: Андрій Богдан (facebook.com/Андрій Богдан)

Андрій Богдан потрапляє під люстрацію, закон про яку наразі розглядається в КС

Неофіційний представник штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського та юрист олігарха Ігоря Коломойського юрист Андрій Богдан 13 березня, ймовірно, таємно зустрічався у Конституційному суді із його головою Станіславом Шевчуком. Про це свідчать дані журналу відвідувань КС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування журналістів програми "Схеми".

Зазначається, що Богдан потрапляє під обмеження люстраційного закону і не може працювати на державній службі, а саме Конституційний суд наразі вирішує долю закону "Про очищення влади" і може визнати люстрацію неконституційною.

Причім наступне засідання Конституційного суду щодо закону про люстрацію призначене на 18 квітня.

За інформацією журналістів, Андрій Богдан відвідував Конституційний суд 13 березня 2019 року, а у графі "замовник пропуску" для Богдана значиться «1 прийм.» (перша приймальня, тобто приймальня голови суду).

Радник Зеленського, ймовірно, таємно зустрічався з головою Конституційного суду, - розслідування

Фото: копія журналу відвідувань КС

Конституційний суд вже понад чотири роки розглядає справу щодо конституційності окремих положень закону "Про очищення влади".

Відповідно до цього закону, Андрій Богдан не може протягом 10 років працювати на держслужбі з часу набуття законом чинності, тобто до жовтня 2024 року, оскільки він двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича.

Нагадаємо, Володимир Зеленський пояснив присутність в його команді юриста Андрія Богдана і охорони українського олігарха Ігоря Коломойського тим, що у нього з цими людьми укладено контракт. Він також зазначив, що юридичним супроводом його партії та його команди займаються 3 компанії.

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