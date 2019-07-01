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Богдан: Портнов - це мій багаторічний друг

Новини » Політика    01.07.2019 - 09:12
Богдан: Портнов - це мій багаторічний друг
Фото: Андрій Портнов (portnov.com.ua)

Богдан повідомив, що це рішення президента

Глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що колишній заступник голови адміністрації Віктора Януковича Андрій Портнов є його багаторічним другом. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Він заявив, що призначення Портнова на держпосаду було б неправильним політичним рішенням. На питання, хто проти призначення Портнова, Богдан відповів, що президент.

"Президент. Це було б неправильне політичне рішення, ми не може собі цього дозволити. Я теж проти, і не буду підставляти президента. Але так, це мій багаторічний друг", - сказав він.

Нагадаємо, 19 травня колишній глава Головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента і заступник глави АП при Вікторі Януковичі Андрій Портнов повернувся в Україну.

Після повернення Портнов подав 5 заяв про відкриття кримінальних справ з приводу дій п'ятого президента Петра Порошенка. Глава ДБР Роман Труба зазначив, що заяви Портнова стосуються "економічних злочинів Порошенко" та введення воєнного стану.

РБК-Україна писало, що САП відкрила кримінальне провадження за фактами можливої злочинної діяльності посадових осіб ПАТ "Центренерго" та Фонду державного майна України, які нібито координувалися п'ятим президентом України Петром Порошенком і народним депутатом Ігорем Кононенко.

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