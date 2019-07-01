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Богдан: Портнов - это мой многолетний друг

Новости » Политика    01.07.2019 - 09:12
Богдан: Портнов - это мой многолетний друг
Фото: Андрей Портнов (portnov.com.ua)

Богдан сообщил, что это решение президента

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов является его многолетним другом. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Он заявил, что назначение Портнова на госдолжность было бы неправильным политическим решением. На вопрос, кто против назначения Портнова, Богдан ответил, что президент.

"Президент. Это было бы неправильное политическое решение, мы не может себе этого позволить. Я тоже против, и не буду подставлять президента. Но да, это мой многолетний друг", - сказал он.

Напомним, 19 мая бывший глава Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента и заместитель главы АП при Викторе Януковиче Андрей Портнов вернулся в Украину.

После возвращения Портнов подал 5 заявлений об открытии уголовных дел по поводу действий пятого президента Петра Порошенко. Глава ГБР Роман Труба отметил, что заявления Портнова касаются "экономических преступлений Порошенко" и введения военного положения.

РБК-Украина писало, что САП открыла уголовное производство по фактам возможной преступной деятельности должностных лиц ПАО "Центрэнерго" и Фонда государственного имущества Украины, которые якобы координировались пятым президентом Украины Петром Порошенко и народным депутатом Игорем Кононенко.

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