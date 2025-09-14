RU

Богачук во второй раз проиграл Адамсу: что это значит для украинского боксера (видео)

Фото: Сергей Богачук потерпел третье поражение в карьере (instagram.com/sbohachuk)
Автор: Андрей Костенко

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук провел бой-реванш против американца Брэндона Адамса. Поединок состоялся в Лас-Вегасе в рамках андеркарда боя Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат противостояния.

Ход поединка

С первых раундов Адамс захватил центр ринга и действовал первым номером. Он комбинировал атаки, активно использовал апперкоты и удары по корпусу. Богачук пытался отвечать джебами и оверхендами, но в целом действовал осторожнее и чаще оказывался в обороне.

В шестом раунде американец нанес украинцу несколько опасных ударов, после чего окончательно перехватил инициативу. Богачук сбавил активность и уже не мог навязать сопернику свой темп.

В итоге судьи единогласно отдали победу американцу - 99:91, 98:92, 98:92.

Третье фиаско украинца

Для Богачука это поражение стало вторым от Адамса и третьим в карьере. Еще в 2021 году американец сенсационно остановил украинца, который тогда имел идеальный рекорд 18-0.

После этого Богачук выиграл 8 из 9 поединков и вышел на реванш с американцем, которому снова проиграл.

Всего с начала профессиональной карьеры Богачук провел 29 поединков, в которых одержал 26 побед (24 - досрочно) и трижды уступил.

Бокс