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МЗС Росії звинуватив НАТО в підбурюванні до загострення на Донбасі

Новость на русском → Москва, Середа 14 квітня 2021 10:04
МЗС Росії звинуватив НАТО в підбурюванні до загострення на Донбасі Фото: Росія стягує війська до кордонів України (gur.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

У Міністерстві закордонних справ РФ звинуватили НАТО в "підбурюванні" до загострення на Донбасі. У РФ заявили, що Альянс не висловлює занепокоєння щодо того, що відбувається на Донбасі ніби-то зі сторони українських військових.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє ТАСС.

Також, за її словами, Євросоюз спостерігає за подіями на Донбасі і "всіляко надихає київський режим".

"НАТО - військовий альянс, який повинен займатися питаннями безпеки, знову ж всіляко заграє з Києвом", - вважає він.

Зазначимо, близько двох тижнів тому Російська Федерація почала стягувати війська до українського кордону. У НАТО заявили про підтримку України і попереджають РФ про наслідки нової агресії.

Нагадаємо, Росія зосередила на кордоні з Україною найбільшу кількість військ з 2014 року.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія стягує свої війська біля українського кордону на трьох напрямках.

Все це відбувається на тлі ескалації ситуації на Донбасі. При цьому в Росії вважають "відповідальною" за загострення на Донбасі саме Україну.

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