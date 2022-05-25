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Армія РФ накопичила резерви швидше за ЗСУ, - Арестович

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Київ, Середа 25 травня 2022 22:45
Армія РФ накопичила резерви швидше за ЗСУ, - Арестович Фото: Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

За темпами відновлення боєздатності підрозділів Збройні сили України поступаються окупаційній армії.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал ФЕЙГИН LIVE.

Росія після втрат на першому етапі повномасштабної війни зуміла швидше накопичити резерви. Ця обставина збільшує ризики окупації нових районів України.

"Ми програли російській армії за темпами. Вони накопичили резерви раніше, ніж ми. Ми відстаємо, що робить ситуацію на фронті вкрай важкою. Через це можливе повернення російської армії на північ нашої країни та посилення тиску по лінії Херсон-Запоріжжя", – розповів Арестович.

Загрозу повторного наступу Росії з Півночі оцінили в МВС. Заступник міністра Єнін пообіцяв гідну відсіч російським військам від військових формувань України.

До слова, напередодні Росія обстріляла Краснопілля на Сумщині з власної території.

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Збройні сили України ВС РФ Офіс президента Олексій Арестович Війна Росії проти України
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