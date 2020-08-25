Бойовиків з ОРДЛО відправляють до Білорусі, - активісти

У зв'язку з напруженою ситуацією в Білорусі до цієї країни відправляють бойовиків з окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Бойовиків набирають через "військові комісаріати" на окупованій території.

Про це повідомляють громадські активісти, передає "Радіо Свобода".

За словами активістки Віри Ястребової зі "Східної правозахисної групи", бойовиків можуть доставляти до точки дислокації біля кордону Росії та Білорусі. Їм пропонують по 400 доларів в місяць.

За даними правозахисників, не менше трьох автобусів з "добровольцями" з ОРДЛО вирушили через непідконтрольний Україні КПВВ "Ізварине".

"Я зателефонував директору "Східної правозахисної групи" Вірі Ястребовій, яка мені підтвердила: так, дійсно, були зафіксовані такі автомобілі. Це вантажівки, які провозили людей. І на одній із зупинок вони повідомили, на заправці, мовляв - на Білорусь йдемо. Для чого це треба? Ви ж пам'ятаєте головне гасло Путіна і всієї російської дипломатії: "Нас там немає", - зазначив представник омбудсмена в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.

"Радіо Свобода" пише, що підконтрольні бойовикам на Донбасі телеканали переконують глядачів, що протести в Білорусі проти режиму Олександра Лукашенка затіяли русофоби.

Нагадаємо, в кінці липня у Білорусі затримали найманців ПВК "Вагнера", більша частина з них воювала на Донбасі; незважаючи на позицію України офіційний Мінськ передав їх Росії.

Служба безпеки України спростувала причетність до "вагнерівської спецоперації", про що говорила російська сторона.