Боевиков из ОРДЛО отправляют в Беларусь, - активисты

В связи с напряженной ситуацией в Беларуси в эту страну отправляют боевиков из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Боевиков набирают через "военные комиссариаты" на оккупированной территории.

Об этом сообщают общественные активисты, передает "Радио Свобода".

По словам активистки Веры Ястребовой из "Восточной правозащитной группы", боевиков могут доставлять к точке дислокации возле границы России и Беларуси. Им предлагают по 400 долларов в месяц.

По данным правозащитников, не менее трех автобусов с "добровольцами" из ОРДЛО отправились через неподконтрольный Украине КПВВ "Изварино".

"Я позвонил директору "Восточной правозащитной группы" Вере Ястребовой, которая мне подтвердила: что да, действительно, были зафиксированы такие вот автомобили. Это грузовики, которые провозили людей. И на одной из остановок они сообщили, на заправке, мол - на Беларусь идем. Для чего это надо? Вы же помните главный лозунг Путина и всей российской дипломатии: "Нас там нет", - отметил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

"Радио Свобода" пишет, что подконтрольные боевикам на Донбассе телеканалы убеждают зрителей, что протесты в Беларуси против режима Александра Лукашенко затеяли русофобы.

Напомним, в конце июля в Беларуси задержали наемников ЧВК "Вагнера", большая часть из них воевала на Донбассе; несмотря на позицию Украины официальный Минск передал их России.

Служба безопасности Украины опровергла причастность к "вагнеровской спецоперации", о чем говорила российская сторона.