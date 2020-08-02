ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Бойовики завтра відновлять пропуск в районі КПВВ "Новотроїцьке"

Донбас, Неділя 02 серпня 2020 11:22
Бойовики завтра відновлять пропуск в районі КПВВ "Новотроїцьке"
Фото: блокпост (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Пропуск буде здійснюватись з 09:00 до 18:00

У понеділок, 3 серпня, російсько-окупаційні сили відновлять пропуск через лінію розмежування в Донецькій області. Окупанти на один день відкриють блок-пост "Оленівка", який межує з українським КПВВ "Новотроїцьке".

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

Так, пропуск громадян будуть здійснювати з 9:00 до 18:00 на в'їзд і виїзд тільки 3 серпня і за наступними правилами:

  • для в'їзду на окуповану територію необхідно мати дозвіл міжвідомчого оперативного штабу" бойовиків;
  • для виїзду з окупованої території необхідно мати прописку на підконтрольній українському уряду території.

При цьому всі особи, які прибувають на окуповану територію, повинні пройти обов'язкову двотижневу обсервацію.

Нагадаємо, в Україні продовжили дію адаптивного карантину з 1 по 31 серпня.

Крім того, іноземцям та особам без громадянства для перетину КПВВ на лінії розмежування потрібен страховий поліс.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України КПВВЕленовкаНовотроицкое
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся