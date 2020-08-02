Боевики завтра возобновят пропуск в районе КПВВ "Новотроицкое"

Фото: блокпост (РБК-Украина)

Пропуск будет осуществляться с 09:00 до 18:00

В понедельник, 3 августа, российско-оккупационные силы возобновят пропуск через линию разграничения в Донецкой области. Оккупанты на один день откроют блокпост "Еленовка", который граничит с украинским КПВВ "Новотроицкое".

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Так, пропуск граждан будут осуществлять с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд только 3 августа и по следующим правилам:

для въезда на оккупированную территорию необходимо иметь разрешение "межведомственного оперативного штаба" боевиков;

для выезда с оккупированной территории необходимо иметь прописку на подконтрольной украинскому правительству территории.

При этом все лица, прибывающие на оккупированную территорию, должны пройти обязательную двухнедельную обсервацию.

Напомним, в Украине продлили действие адаптивного карантина с 1 по 31 августа.

Кроме того, иностранцам и лицам без гражданства для пересечения КПВВ на линии разграничения нужен страховой полис.