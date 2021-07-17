Бойовики заважали роботі ОБСЄ на Донбасі і підтвердили присутність снайперів

Бойовики на Донбасі підтвердили, що використовують снайперів. Це сталося 15 липня, коли окупанти не пропускали патруль Організації з безпеки і співробітництва в Європі через блокпост в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 16 липня.

ОБСЄ повідомило про декілька випадків, коли озброєні бойовики заважали патрулю місії перетинати блокпости в окупованих районах Донецької та Луганської області. В одному з випадків, пояснюючи причину заборони, окупанти вказали на" присутність снайпера", тим самим визнавши, що порушують домовленості.

"На блокпості збройних формувань поблизу н. п. Приморське

(непідконтрольний уряду, 76 км на південь від Донецька) 2 озброєних члена

збройних формувань не пропустили патруль місії у Східному

напрямку до населеного пункту, пославшись на "присутність снайпера в цьому

районі". Під час перебування на блокпості спостерігачі бачили, що цивільний

пасажиро-транспортний потік перетинав його", - йдеться в повідомленні.

Також завадили пересуванню ОБСЄ бойовики і в Старомихайлівки. Там член збройних формувань сказав патрулю місії покинути цей

район, пославшись на"міркування безпеки".

Іншим разом у Старомихайлівці вже 3 члени озброєних формувань (двоє явно були озброєні) не пропустили патруль на захід, пославшись на "міркування безпеки". Однак спостерігачі ОБСЄ бачили, як люди і транспорт перетинали блокпост без перешкод.



Така ж ситуація сталася в окупованому Новоазовську. Там 3 бойовика не

пропустили патруль у напрямку кордону з Російською Федерацією. Відмову мотивували "необхідністю дозволу від командирів", хоча ОБСЄ можуть патрулювати всю територію.

В Луганській області в пункті пропуску на кордоні біля н.п. Ізварине бойовики наказали спостерігачам покинути цей район. Свою поведінку мотивували "відсутністю попереднього узгодження з його командирами".