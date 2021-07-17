Бойовики заважали роботі ОБСЄ на Донбасі і підтвердили присутність снайперів
Бойовики на Донбасі підтвердили, що використовують снайперів. Це сталося 15 липня, коли окупанти не пропускали патруль Організації з безпеки і співробітництва в Європі через блокпост в Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 16 липня.
ОБСЄ повідомило про декілька випадків, коли озброєні бойовики заважали патрулю місії перетинати блокпости в окупованих районах Донецької та Луганської області. В одному з випадків, пояснюючи причину заборони, окупанти вказали на" присутність снайпера", тим самим визнавши, що порушують домовленості.
"На блокпості збройних формувань поблизу н. п. Приморське
(непідконтрольний уряду, 76 км на південь від Донецька) 2 озброєних члена
збройних формувань не пропустили патруль місії у Східному
напрямку до населеного пункту, пославшись на "присутність снайпера в цьому
районі". Під час перебування на блокпості спостерігачі бачили, що цивільний
пасажиро-транспортний потік перетинав його", - йдеться в повідомленні.
Також завадили пересуванню ОБСЄ бойовики і в Старомихайлівки. Там член збройних формувань сказав патрулю місії покинути цей
район, пославшись на"міркування безпеки".
Іншим разом у Старомихайлівці вже 3 члени озброєних формувань (двоє явно були озброєні) не пропустили патруль на захід, пославшись на "міркування безпеки". Однак спостерігачі ОБСЄ бачили, як люди і транспорт перетинали блокпост без перешкод.
Така ж ситуація сталася в окупованому Новоазовську. Там 3 бойовика не
пропустили патруль у напрямку кордону з Російською Федерацією. Відмову мотивували "необхідністю дозволу від командирів", хоча ОБСЄ можуть патрулювати всю територію.
В Луганській області в пункті пропуску на кордоні біля н.п. Ізварине бойовики наказали спостерігачам покинути цей район. Свою поведінку мотивували "відсутністю попереднього узгодження з його командирами".
Нагадаємо, що бойовики регулярно заважають роботі ОБСЄ на Донбасі. Вони не пропускають спостерігачів, глушать і обстрілюють безпілотники.
Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі стягують важку техніку. ОБСЄ помітила "Гради" і танки.