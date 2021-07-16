Бойовики на Донбасі запускали безпілотник, але обійшлося без обстрілів
У п'ятницю, 16 липня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, бойовики запускали безпілотник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.
Так, в Луганській області українські військові зафіксували проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
"Про факт порушення українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.
Нагадаємо, за минулу добу, 15 Липня, бойовики вісім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілів постраждали п'ять українських військових.