Бойовики розміщують танки і "Гради" в Донецькій області, - звіт ОБСЄ
Бойовики на Донбасі розміщують танки і "Гради" на окупованій території Донецької області, а також на лінії відведення важкого озброєння. В Організації з безпеки і співробітництва в Європі розповіли про порушення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 16 липня.
В ОБСЄ повідомляють, що Місія виявила 1 реактивну систему залпового вогню, розміщену в порушення ліній відведення в непідконтрольному уряду районі Донецької області.
Йдеться про одну реактивну систему залпового вогню "Град" (БМ-21) 122 калібру. Її виявив патруль ОБСЄ в селищі Олександрівське.
"Місія зафіксувала 1 реактивну систему залпового вогню, розміщену в
порушення ліній відведення в непідконтрольному уряду районі Донецької області, в зоні, де згідно з пунктом 5 Меморандуму від 19 вересня 2014 року, розміщення важкого озброєння і військового обладнання заборонено", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в цьому ж селищі Олександрівське за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння СММ виявила 3 танки на полігоні в непідконтрольному уряду районі Донецької області.
У звіті уточнили, що три танки невстановленого типу спостерігачі виявили за допомогою повітряного спостереження.
Нагадаємо, США виступили з жорстким зверненням до Росії через ситуацію на Донбасі. Вони закликають РФ припинити обстріли, вивести війська, звільнити полонених та не заважати роботі ОБСЄ.
Раніше повідомлялося, що бойовики масово використовують снайперів на Донбасі та важке озброєння.