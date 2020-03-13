ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донеччині затримали жінку, причетну до "ЛДНР"

Новини » Надзвичайні події     13.03.2020 - 10:32
На Донеччині затримали жінку, причетну до "ЛДНР"
Ілюстративне фото (police.dn.ua)

Жінку підозрюють в участі в діяльності незаконних збройних формувань

На Донбасі військовослужбовці Національної гвардії на блокпосту поблизу населеного пункту Городище затримали жінку, яку підозрюють у діяльності так званих "ЛДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що 51-річна мешканка Луганська знаходиться в базі ситуаційного центру за підозрою у злочині стати 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

"Під час перевірки документів виявилося, що дана особа, 1969 року народження, мешканка міста Луганська, у базі ситуаційного центру, підозрюється в участі в діяльності незаконних збройних формувань і підлягає затриманню. Для подальшого з'ясування всіх обставин за даним фактом, громадянку було передано співробітникам Національної поліції", - повідомили в МВС.

З початку року Нацгвардійці на Донеччині затримали 11 осіб, причетних до діяльності "ЛДНР".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в кінці лютого на Донбасі затримали двох причетних до "ЛДНР". Їх затримали на блок-посту в Маріуполі.

Також повідомлялося, що Служба безпеки України блокувала діяльність російської мережі "ботоферм", які діяли в різних регіонах країни. Вони діяли в Києві, Харкові, Дніпрі, Дубно та Ірпені, займаючись поширенням недостовірної інформації про ситуацію в Україні.

У четвер на Донбасі працювала снайперська пара, поранений військовий У лікарні Дніпра розповіли про стан поранених під Пісками військових
Новини України ООСДонбасблокпостОРДЛО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся