Проросійські бойовики другий день поспіль обстрілюють житловий сектор Авдіївки. Тільки сьогодні, 2 липня, окупанти сім разів відкривали вогонь у напрямку населеного пункту.

"З початку доби противник сім разів відкривав вогонь у напрямку Авдіївки з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів з тимчасово окупованих населених пунктів Спартак, Ясинувата, Яковлівка та Макіївка", - йдеться у повідомленні.

При цьому в штабі зазначили, що під час одного з обстрілів міни і снаряди потрапили в приватні будинки і зруйнували кілька домогосподарств.

"Постраждалих серед мирних жителів немає",- повідомили в прес-центрі ООС.

При цьому українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ про всі порушення режиму припинення вогню.

Фото: бойовики обстрілюють житловий сектор Авдіївки (facebook.com/pressjfo.news)