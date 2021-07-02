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Бойовики другий день поспіль обстрілюють житловий сектор Авдіївки

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Донбас, П'ятниця 02 липня 2021 16:47
Бойовики другий день поспіль обстрілюють житловий сектор Авдіївки Фото: бойовики обстрілюють житловий сектор Авдіївки (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

Проросійські бойовики другий день поспіль обстрілюють житловий сектор Авдіївки. Тільки сьогодні, 2 липня, окупанти сім разів відкривали вогонь у напрямку населеного пункту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

"З початку доби противник сім разів відкривав вогонь у напрямку Авдіївки з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів з тимчасово окупованих населених пунктів Спартак, Ясинувата, Яковлівка та Макіївка", - йдеться у повідомленні.

При цьому в штабі зазначили, що під час одного з обстрілів міни і снаряди потрапили в приватні будинки і зруйнували кілька домогосподарств.

"Постраждалих серед мирних жителів немає",- повідомили в прес-центрі ООС.

При цьому українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ про всі порушення режиму припинення вогню.

Фото: бойовики обстрілюють житловий сектор Авдіївки (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадавши, обстріл житлового сектору Авдіївки розпочався ще в четвер, 1 липня. Бойовики застосовували 122-міліметрові артилерійські системи та міномети 120-го калібру, які заборонені Мінськими угодами.

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