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Боевики второй день подряд обстреливают жилой сектор Авдеевки

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Донбасс, Пятница 02 июля 2021 16:47
Боевики второй день подряд обстреливают жилой сектор Авдеевки Фото: Боевики обстреливают жилой сектор Авдеевки (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

Пророссийские боевики второй ден подряд обстреливают жилой сектор Авдеевки. Только сегодня, 2 июля, оккупанты семь раз открывали огонь в направлении населенного пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"С начала суток противник семь раз открывал огонь в направлении Авдеевки из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов с временно оккупированных населенных пунктов Спартак, Ясиноватая, Яковлевка и Макеевка", - говорится в сообщении.

При этом в штабе отметили, что во время одного из обстрелов мины и снаряды попали в частные дома и разрушили несколько домохозяйств.

"Пострадавших среди мирных жителей нет", - сообщили в пресс-центре ООС.

При этом украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ обо всех нарушениях режима прекращения огня.

Фото: Боевики обстреливают жилой сектор Авдеевки (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, обстрел жилого сектора Авдеевки начался еще в четверг, 1 июля. Боевики применяли 122-миллиметровые артиллерийские системы и минометы 120-го калибра, которые запрещены минскими соглашениями.

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