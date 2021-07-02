Боевики второй день подряд обстреливают жилой сектор Авдеевки
Пророссийские боевики второй ден подряд обстреливают жилой сектор Авдеевки. Только сегодня, 2 июля, оккупанты семь раз открывали огонь в направлении населенного пункта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
"С начала суток противник семь раз открывал огонь в направлении Авдеевки из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов с временно оккупированных населенных пунктов Спартак, Ясиноватая, Яковлевка и Макеевка", - говорится в сообщении.
При этом в штабе отметили, что во время одного из обстрелов мины и снаряды попали в частные дома и разрушили несколько домохозяйств.
"Пострадавших среди мирных жителей нет", - сообщили в пресс-центре ООС.
При этом украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ обо всех нарушениях режима прекращения огня.
Фото: Боевики обстреливают жилой сектор Авдеевки (facebook.com/pressjfo.news)
Напомним, обстрел жилого сектора Авдеевки начался еще в четверг, 1 июля. Боевики применяли 122-миллиметровые артиллерийские системы и минометы 120-го калибра, которые запрещены минскими соглашениями.