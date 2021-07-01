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Бойовики завдали артилерійського удару по житловому сектору Авдіївки

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Донбас, Четвер 01 липня 2021 14:50
Бойовики завдали артилерійського удару по житловому сектору Авдіївки Фото: бойовики завдали артилерійського удару по житловому сектору Авдіївки (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вдень 1 липня бойовики обстріляли із заборонених Мінськими угодами 122-мілімітрових гармат і мінометів 120 калібру приватний сектор Авдіївки. Зруйновані будинки місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС).

"Російсько-окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру Авдіївки - під вогонь потрапив приватний сектор", - йдеться в повідомленні.

В ООС зазначили, що бойовики застосовували 122-міліметрові артилерійські системи та міномети 120-го калібру, які заборонені Мінськими угодами.

В результаті обстрілу пошкодження отримали кілька будинків і присадибних господарств місцевих жителів. Один з них повністю знищений після пожежі, що спалахнула.

"Ніхто з мирних жителів не постраждав", - уточнили українські військові.

Фото: бойовики завдали артилерійського удару по житловому сектору Авдіївки (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, сьогодні, 1 липня, в результаті обстрілу позицій ООС на Донбасі поранення отримав український військовослужбовець.

Зазначимо, раніше США назвали головну перешкоду на шляху до миру на Донбасі.

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