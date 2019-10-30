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Бойовики у вівторок дев'ять разів порушили перемир'я на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    30.10.2019 - 07:08
Бойовики у вівторок дев'ять разів порушили перемир'я на Донбасі
Ілюстративне фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Жодний український військовий не постраждав

На Донбасі у вівторок, 29 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що бойовики стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Обстріли здійснювали неподалік Богданівки, Авдіївки, Красногорівки, Водяного, Луганського, Кримського.

"Вчора, 29 жовтня, втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню - біля Зайцевого та Кримського. Там стріляли з мінометів та гранатометів. Жодний український військовий не постраждав.

Раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала зменшенння вдвічі кількості вибухів на Донбасі.

РБК-Україна писало, що 28 жовтня СММ ОБСЄ зафіксувала шість пострілів зі стрілецької зброї та один вибух поблизу ділянки розведення сил в районі Петрівського Донецької області. За оцінкою, усі зазначені порушення режиму припинення вогню сталися за межами ділянки розведення, але в радіусі 5 км від її краю.

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