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Боевики во вторник девять раз нарушили перемирие на Донбассе

Новости » Происшествия    30.10.2019 - 07:08
Боевики во вторник девять раз нарушили перемирие на Донбассе
Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ни один украинский военный не пострадал

На Донбассе во вторник, 29 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы осуществляли недалеко от Богдановки, Авдеевки, Красногоровки, Водяного, Луганского, Крымского.

"Вчера, 29 октября, потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня - возле Зайцевого и Крымского. Там стреляли из минометов и гранатометов. Ни один украинский военный не пострадал.

Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала уменьшение вдвое количества взрывов на Донбассе.

РБК-Украина писало, что 28 октября СММ ОБСЕ зафиксировала шесть выстрелов из стрелкового оружия и один взрыв возле участка разведения сил в районе Петровского Донецкой области. По оценке, все указанные нарушения режима прекращения огня произошли за пределами участка разведения, но в радиусе 5 км от ее края.

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