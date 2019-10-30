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ОБСЄ зафіксувала обстріли неподалік Петрівського

Новини » Надзвичайні події    30.10.2019 - 05:48
ОБСЄ зафіксувала обстріли неподалік Петрівського
Ілюстративне фото (flickr.com/photos/osce_smmu)

Обстріли були зафіксовані у понеділок

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ 28 жовтня зафіксувала шість пострілів зі стрілецької зброї та один вибух поблизу ділянки розведення сил в районі Петрівського Донецької області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Так, за 2 кілометри на північ від Петрівського, спостерігачі чули 6 пострілів зі стрілецької зброї на відстані орієнтовно 1-1,5 км на південний схід та 1 постріл зі стрілецької зброї приблизно за 1-2 км на південь.

Крім того, перебуваючи приблизно за 2 км на східно-північний схід від Богданівки (підконтрольна урядові), спостерігачі чули та бачили один вибух від артилерійського снаряда орієнтовно за 3–5 км на північно-північний захід.

"За оцінкою, усі зазначені порушення режиму припинення вогню сталися за межами ділянки розведення, але в радіусі 5 км від її краю", - йдеться в повідомленні.

Спостерігачі також повідомили, що не фіксували порушення припинення вогню в районі Золотого.

РБК-Україна писало, що розведення сил в Золотому почалося 29 жовтня. Це стало можливим після того, як на дільниці розведення протягом 7 діб дотримувався режим тиші.

Нагадаємо, розведення сил в Петровському Донецької області розпочнеться через сім днів режиму тиші.

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