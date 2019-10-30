ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ОБСЄ зафіксувала зменшення вдвічі кількості вибухів в Донецькій області

Новини » Надзвичайні події    30.10.2019 - 03:43
ОБСЄ зафіксувала зменшення вдвічі кількості вибухів в Донецькій області
Ілюстративне фото (facebook.com/oscesmm)

За добу зафіксовано 140 вибухів

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала зменшенння кількості вибухів на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посианням на звіт СММ ОБСЄ.

Зазначається, що у Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також менше вибухів (55), якщо порівнювати з попередньою добою (близько 140 вибухів). Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь і південний захід від Світлодарська (підконтрольний урядові) та на північний захід від Ясинуватої (непідконтрольна урядові).

У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, тимчасом не зафіксувавши жодного вибуху, якщо порівнювати з попередньою добою, коли був зафіксований один вибух. Усі порушення режиму припинення вогню зафіксовано у районах на північний захід від Сентянівки (колишня Фрунзе; непідконтрольний урядові, 44 км на захід від Луганська).

Раніше повідомлялося, що на Донбасі протягом доби, 29 жовтня, збройні формування РФ і її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню.

РБК-Україна писало, що в районі населеного пункту Архангельське (Донецька область) бойовики трьома чергами зі стрілецької зброї обстріляли безпілотний літальний апарат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Розведення сил в Золотому: усі подробиці В Україні розпочинає роботу Фонд реінтеграції та відновлення Донбасу
Новини України ОБСЄДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся