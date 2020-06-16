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Бойовики обстріляли Авдіївку, поранено мирну жительку

Новини » Надзвичайні події     16.06.2020 - 14:52
Бойовики обстріляли Авдіївку, поранено мирну жительку
Фото: Авдіївка знову потрапила під обстріл (avdeevka.city)

Жінка отримала поранення, коли перебувала у дворі свого будинку

Проросійські бойовики обстріляли житловий сектор Авдіївки (Донецька область). В результаті обстрілу поранено мирну жительку.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Повідомляється, що обстріл стався вчора у напрямку з окупованого селища Яковлівка. В результаті мінно-вибухову травму і осколкове поранення на своєму подвір'ї отримала мирна мешканка.

Постраждалу доправили до реанімації, стан її здоров'я задовільний.

Крім того, обстріл пошкодив елементи прибудинкової території. За даними української сторони СЦКК, відстань і напрям обстрілу чітко вказує на причетність окупаційних військ до даного злочину.

Фото: наслідки обстрілу (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики вчора 7 разів порушили режим припинення вогню, а в результаті обстрілу постраждали четверо українських військових.

Сьогодні Офіс генпрокурора оголосив підозру в порушенні законів війни колишньому ватажку так званої "Донецької народної республіки" Ігорю Гіркіну; підозру було оголошено після того, як він в інтерв'ю зізнався у причетності до розстрілу українських патріотів.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України АвдіївкаДонбасобстрел
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