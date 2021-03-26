Бойовики вісім разів обстріляли українські позиції на Донбасі

Порушення режиму припинення вогню зафіксували біля селища Світлодарськ. Там окупанти відкривали вогонь у бік позицій українських військових з ручних і станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, було неспокійно й поблизу Майорска. Там окупанти обстріляли наші позиції з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Також біля Богданівки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів й стрілецької зброї. А біля Широкиного окупанти застосовували підствольні гранатомети, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

"Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок обстрілу ворожих немає", - йдеться в повідомленні.