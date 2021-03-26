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Бойовики вісім разів обстріляли українські позиції на Донбасі

Автор: РБК-Україна

Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим тиші. Тільки за минулу добу, 25 березня, окупанти обстріляли позиції українських військових вісім разів.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС.

Порушення режиму припинення вогню зафіксували біля селища Світлодарськ. Там окупанти відкривали вогонь у бік позицій українських військових з ручних і станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, було неспокійно й поблизу Майорска. Там окупанти обстріляли наші позиції з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Також біля Богданівки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів й стрілецької зброї. А біля Широкиного окупанти застосовували підствольні гранатомети, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

"Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок обстрілу ворожих немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупанти на Донеччині обстріляли Світлодарськ. По українським військовим стріляли з гранатометів та кулеметів.

Раніше повідомлялося, що Росія використовує Донбас як полігон для випробування нової зброї. Про це розповів генерал-полковник Олександр Сирський.

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