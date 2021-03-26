Боевики восемь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Нарушение режима прекращения огня зафиксировали возле поселка Светлодарск. Там оккупанты открывали огонь в сторону позиций украинских военных из ручных и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, было неспокойно и вблизи Майорска. Там оккупанты обстреляли наши позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также возле Богдановки российско-оккупационные войска открыли огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А возле Широкиного оккупанты применяли подствольные гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.