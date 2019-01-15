У Міноборони підтвердили інформацію про втрати українських військових на Донбасі

Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)

Вчора бойовики 12 разів обстрілювали українські позиції

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 14 січня, внаслідок бойових дій загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

За даними Міноборони, вчора бойовики 12 разів обстрілювали українські позиції.

"Вчора, внаслідок бойових дій в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на території Донецької та Луганської областей, загинув один наш військовослужбовець, 1973 року народження", - повідомив Гуцуляк, додавши, що ще двоє українських військових отримали поранення.

Крім того, за даними Міноборони, станом на 12 годину 15 січня на Донбасі вже зафіксовано два обстріли з боку проросійських бойовиків - в районі Славного та поблизу Новоолександрівки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі розміщення важкого озброєння за межами визначених місць зберігання.

Крім того, повідомлялося, що за словами прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова, ймовірність того, що ситуація на Донбасі з часом перетвориться на заморожений конфлікт, залежить від результатів виборів в Україні.