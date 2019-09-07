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Доба на Донбасі обійшлася без втрат серед військових ООС

Новини » Суспільство    07.09.2019 - 07:22
Доба на Донбасі обійшлася без втрат серед військових ООС
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики за добу порушили перемир'я 11 разів

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил протягом минулої доби, 6 вересня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає, передає прес-центр ООС.

Зазначається, що бойовики обстрілювали позиції українських підрозділів із заборонених мінськими угодами калібрів мінометів. Крім того, застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Обстріли велися поблизу населених пунктів Павлопіль, Водяне, Лебединське, Гранітне, Красногорівка, Новотроїцьке, Оріхове.

"За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було. Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню", - зазаначили в ООС.

Противник застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю і заборонене Мінськом озброєння поблизу Лебединського та Новгородського.

Нагадаємо, 5 вересня бойовики 21 раз порушили перемир'я, один український військовослужбовець загинув та ще одинн отримав поранення.

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