Боевики утром обстреляли украинские позиции

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики использовали минометы и крупнокалиберную артиллерию

С начала суток, 7 сентября, боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных возле населенных пунктов Новгородское, Южное и Шумы. Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.

Как сообщили в ООС, боевики использовали минометы и крупнокалиберную артиллерию. При этом было выпущено 12 мин и 22 снаряда артиллерии.

"В частности, с 00:05 до 00:10 противник открыл огонь, с запрещенного минскими соглашениями оружия, из минометов 82-го калибра (2 мины) в направлении населенного пункта Новгородское. С 07:05 до 07:40 в направлении населенного пункта Южное, применив артиллерию калибра 122 мм (3 снаряда), минометы 82-го калибра (10 мин). С 07:45 до 08:10 в направлении населенного пункта Шумы применив артиллерию калибра 122 мм (19 снарядов)", - говорится в сообщении.

О пострадавших в результате обстрелов не сообщается.

Напомним, за прошлые сутки, 6 сентября, боевики нарушили режим прекращения огня 11 раз. Никто из украинских военных не пострадал.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ОБСЕ настаивают на открытии новых КПВВ на Донбассе.