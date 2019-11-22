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Бойовики з ранку 3 рази порушили перемир'я на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     22.11.2019 - 13:24
Бойовики з ранку 3 рази порушили перемир'я на Донбасі
Ілюстративне фото (facebook.com/ato.news)

Серед підрозділів ООС втрат не зафіксовано

З ранку 22 листопада в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку російських незаконних збройних формувань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

За даними оборонного відомства, станом на 12:30 російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь у бік українських позицій. Перший обстріл відбувся о 6:30 поблизу Тарамчука, найманці застосували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Ще два обстріли було зафіксовано о 10-й та 11:20 ранку в районі Шумів та Причепилівки. Бойовики били по позиціям Об'єднаних сил з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Втрат з нашого боку не зафіксовано", - додали у штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські найманці здійснюють провокації на ділянці розведення поблизу Петрівського та Богданівки, щоб дискредитувати підрозділи Об'єднаних сил. Спостерігачі зафіксували 3 кулеметні черги з окупованої території в невідомому напрямку.

Крім того, минулої доби, 21 листопада, в зоні проведення ООС на Донбасі було поранено 3 українських військових. Окупанти били по українським позиціям з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, також було зафіксовано постріли з ПТРК.

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