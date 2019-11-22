Бойовики дискредитують ЗСУ в районі розведення на Донбасі

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Окупанти стріляли з кулеметів у невідомому напрямку

Російсько-окупаційні сили здійснюють провокації на ділянці розведення сил в районі Петрівського на Донбасі для дискредитації підрозділів Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил в Facebook.

Як повідомляється, 20 листопада спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували порушення бойовиками режиму припинення вогню на ділянці №3. Патруль спостерігачів чув 3 черги з великокаліберного кулемету в межах ділянки розведення.

У штабі зазначили, що постріли у невідомому напрямку були здійснені бойовиками з тимчасово окупованих територій поблизу, або в межах ділянки розведення в районі Петрівського.

"Після проведеного аналізу не важко здогадатись, що це чергова спроба дискредитації ЗС України в очах місцевого населення на тимчасово окупованій території та світової спільноти", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, минулої доби, 21 листопада, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було поранено 3 українських військових. Незаконні збройні формування Росії били по позиціям підрозділів Об'єднаних сил з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, також було зафіксовано постріли з ПТРК.