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Боевики с утра 3 раза нарушили перемирие на Донбассе

Новости » Происшествия     22.11.2019 - 13:24
Боевики с утра 3 раза нарушили перемирие на Донбассе
Иллюстративное фото (facebook.com/ato.news)

Среди подразделений ООС потери не зафиксированы

С утра 22 ноября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня со стороны российских незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, по состоянию на 12:30 российско-оккупационные войска трижды открывали огонь в сторону украинских позиций. Первый обстрел произошел в 6:30 вблизи Тарамчука, наемники применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Еще два обстрела были зафиксированы в 10 и 11:20 утра в районе Шумов и Причепиловки. Боевики били по позициям Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Потери с нашей стороны не зафиксированы", - добавили в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что российские наемники осуществляют провокации на участке разведения вблизи Петровского и Богдановки, чтобы дискредитировать подразделения Объединенных сил. Наблюдатели зафиксировали 3 пулеметные очереди из оккупированной территории в неизвестном направлении.

Кроме того, за прошедшие сутки, 21 ноября, в зоне проведения ООС на Донбассе были ранены 3 украинских военных. Оккупанты били по украинским позициям из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, также были зафиксированы выстрелы из ПТРК.

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Новости Украины Министерство обороны РФДонбассобстрелООС
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