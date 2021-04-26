Бойовики з мінометів обстріляли Водяне. Під вогнем опинилися цивільні об'єкти

Проросійські бойовики ввечері 24 квітня з мінометів та гранатометів обстріляли населений пункт Водяне у Донецькій області. В результаті обстрілу пошкоджень зазнали цивільні об'єкти та інфраструктура.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook .

Окупанти близько 21:00 випустили по населеному пункту 12 мін 120-го калібру, 4 міни 82-го калібру та 12 боєприпасів з СПГ. В результаті обстрілу мирні жителі не постраждали.

"Українською стороною СЦКК здійснено верифікацію обстрілів, в результаті чого зафіксовано воронки від розривів, залишки боєприпасів та збитки, завдані домогосподарствам", - розповіли у штабі.

Фото: наслідки обстрілу Водяного проросійськими бойовиками (facebook.com/pressjfo.news)

Про обстріл з боку проросійських бойовиків українська сторона повідомила нотою спостерігачів СММ ОБСЄ. До ноти додали відповідні докази обстрілу та його наслідків.

"З початку поточного року до СММ ОБСЄ було направлено 177 нот, в яких зафіксовано найбільш резонансні порушення режиму припинення вогню, пов'язані, у тому числі з обстрілами населених пунктів на підконтрольній території. Зазначені матеріали складають основу доказової бази злочинів окупантів на українській землі", - додали у командуванні ООС.