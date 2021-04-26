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Бойовики з мінометів обстріляли Водяне. Під вогнем опинилися цивільні об'єкти

Новость на русском → Водяне, Понеділок 26 квітня 2021 16:12
Бойовики з мінометів обстріляли Водяне. Під вогнем опинилися цивільні об'єкти Фото: Водяне потрапило під обстріл бойовиків (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики ввечері 24 квітня з мінометів та гранатометів обстріляли населений пункт Водяне у Донецькій області. В результаті обстрілу пошкоджень зазнали цивільні об'єкти та інфраструктура.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Окупанти близько 21:00 випустили по населеному пункту 12 мін 120-го калібру, 4 міни 82-го калібру та 12 боєприпасів з СПГ. В результаті обстрілу мирні жителі не постраждали.

"Українською стороною СЦКК здійснено верифікацію обстрілів, в результаті чого зафіксовано воронки від розривів, залишки боєприпасів та збитки, завдані домогосподарствам", - розповіли у штабі.

Фото: наслідки обстрілу Водяного проросійськими бойовиками (facebook.com/pressjfo.news)

Про обстріл з боку проросійських бойовиків українська сторона повідомила нотою спостерігачів СММ ОБСЄ. До ноти додали відповідні докази обстрілу та його наслідків.

"З початку поточного року до СММ ОБСЄ було направлено 177 нот, в яких зафіксовано найбільш резонансні порушення режиму припинення вогню, пов'язані, у тому числі з обстрілами населених пунктів на підконтрольній території. Зазначені матеріали складають основу доказової бази злочинів окупантів на українській землі", - додали у командуванні ООС.

Нагадаємо, днями під обстріл окупантів потрапили околиці Торецька. Дві ракети від протитанкового комплексу пошкодили огорожу та вікна житлового будинку.

Додамо, вчора окупаційні війська 12 разів порушували перемир'я на Донбасі. Українські військовослужбовці в результаті обстрілів не постраждали.

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