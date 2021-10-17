ru ua
Нд, 17 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Бойовики тричі обстрілювали позиції ООС на Донбасі

Новость на русском →
Донбас, Неділя 17 жовтня 2021 17:44
Бойовики тричі обстрілювали позиції ООС на Донбасі Фото: бойовики в черговий раз обстріляли позиції ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 17 жовтня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований в напрямку Луганського. Бойовики здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.

У бік Талаківки окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік Кримського проросійські найманці застосували станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети.

"Наші захисники відкривали вогонь, чим змусили противника припинити вогневу активність. Українські підрозділи контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 16 жовтня, бойовики 11 разів обстріляли українські позиції на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас ООС
NEWS
В Україну йде похолодання з морозами: синоптики назвали дату
В Україну йде похолодання з морозами: синоптики назвали дату
DAILY
Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України