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Боевики трижды обстреливали позиции ООС на Донбассе

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Донбасс, Воскресенье 17 октября 2021 17:44
Боевики трижды обстреливали позиции ООС на Донбассе Фото: боевики в очередной раз обстреляли позиции ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 17 октября, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объеденных сил.

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован в направлении Луганского. Боевики совершили обстрел со станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Талаковки оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Крымского пророссийские наемники применили станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

"Наши защитники открывали огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность. Украинские подразделения контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 16 октября, боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.

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