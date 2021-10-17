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Бойовики 11 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, без втрат

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Донбас, Неділя 17 жовтня 2021 08:03
Бойовики 11 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, без втрат Фото: на Донбасі 11 разів відкривали вогонь (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

За минулу добу російські найманці на Донбасі 11 разів порушили режим тиші. Без втрат.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

4 порушення "тиші" були із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема в напрямку Луганського найманці двічі стріляли з гранатометів різних систем, у бік Новотошківського - з великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем.

Позиції українських воїнів біля Красногорівки ворог двічі обстріляв з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Новолуганського противник двічі вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Біля Широкиного найманці відкривали вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Кримського окупанти застосували міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети.

У напрямку Мар'їнки ворожий вогонь відкривався з мінометів калібру 82 мм, в районі Світлодарська - зі станкових протитанкових гранатометів.

Як повідомляється, українські захисники відкривали вогонь у відповідь. З початку доби, 17 Жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Бойовики 11 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, без втрат
Бойовики 11 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, без втрат
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