Бойовики на Донбасі п'ять разів обстріляли українські позиції
Протягом минулої доби, 22 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед особового складу не було.
Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.
Зокрема, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", поблизу населеного пункту Піски окупанти вели вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 та 82 калібрів.
А неподалік Богданівки, російсько-окупаційні війська обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу населеного пункту Водяне збройні формування РФ здійснили обстріл позицій українських захисників використовуючи гранатомети різних систем. У передмісті Тарамчук – вогонь вели з великокаліберних кулеметів.
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
Днем раніше бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу". Застосовували гранатомети і міномети.
Крім того, на окупованій території Донецької області виявили два об'єкти скупчення військової техніки бойовиків.