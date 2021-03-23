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Бойовики на Донбасі п'ять разів обстріляли українські позиції

Новость на русском → Донбас, Вівторок 23 березня 2021 08:20
Бойовики на Донбасі п'ять разів обстріляли українські позиції Фото: Ситуація на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Даша Харченко

Протягом минулої доби, 22 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед особового складу не було.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Зокрема, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", поблизу населеного пункту Піски окупанти вели вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 та 82 калібрів.

А неподалік Богданівки, російсько-окупаційні війська обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Водяне збройні формування РФ здійснили обстріл позицій українських захисників використовуючи гранатомети різних систем. У передмісті Тарамчук – вогонь вели з великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Днем раніше бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу". Застосовували гранатомети і міномети.

Крім того, на окупованій території Донецької області виявили два об'єкти скупчення військової техніки бойовиків.

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