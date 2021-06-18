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Доба на Донбасі: бойовики здійснили 9 обстрілів, один український військовий поранений

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П'ятниця 18 червня 2021 08:23
Доба на Донбасі: бойовики здійснили 9 обстрілів, один український військовий поранений Фото: на Донбасі поранений український військовий (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Протягом минулої доби, 17 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення, його стан оцінюють як середньої тяжкості.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Так, поблизу Пісків противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Луганського російські окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог тричі обстрілював наші позиції з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Новотошківського противник здійснював обстріли зі стрілецької зброї.

Біля Золотого російські найманці двічі обстріляли українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Станом на 7 годину ранку, 18 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню - біля Золотого з ручних протитанкових гранатометів.

Нагадаємо, 16 червня бойовики 9 разів стріляли на Донбасі. В результаті один український військовослужбовець отримав поранення.

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