Бойовики тричі порушили режим "тиші" на Донбасі

Бойовики тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Всі обстріли були провокаційними, втрат серед українських військових немає.

Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.

Один обстріл був здійснений за минулу добу, 20 вересня. Бойовики зі стрілецької зброї здійснили постріли в бік українських військових поблизу Новоолександрівки.

"Постріли в бік наших позицій були провокаційними і не представляли загрози життя українським воякам, тому наші захисники зброю у відповідь не застосовували", - повідомили в штабі.

З початку поточної доби, 21 вересня, супротивник двічі порушив режим "тиші" поблизу Мар'їнки. Бойовики здійснили постріли в бік українських військових із стрілецької зброї і тричі з гранатомета.

"Бойових втрат серед особового складу в результаті ворожих пострілів немає. У всіх інших районах відповідальності Об'єднаних сил спостерігається тиша", - додали в ООС.

Нагадаємо, 19 вересня в результаті обстрілу бойовиків кульове поранення отримав один український військовий.

Також РБК-Україна писало, що питання миротворчої місії ООН на Донбасі поки відкладене, але не зняте.