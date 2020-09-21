Боевики трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе

Боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Все обстрелы были провокационными, потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Один обстрел был совершен за прошедшие сутки, 20 сентября. Боевики из стрелкового оружия совершили выстрелы в сторону украинских военных вблизи Новоалександровки.

"Выстрелы в сторону наших позиций были провокационными и не представляли угрозы жизни украинским воинам, поэтому наши защитники оружие в ответ не применяли", - сообщили в штабе.

С начала текущих суток, 21 сентября, противник дважды нарушил режим "тишины" вблизи Марьинки. Боевики совершили выстрелы в сторону украинских военных из стрелкового оружия и трижды из гранатомета.

"Боевых потерь среди личного состава в результате вражеских выстрелов нет. Во всех остальных районах ответственности Объединенных сил наблюдается тишина", - добавили в ООС.

Напомним, 19 сентября в результате обстрела боевиков пулевое ранение получил один украинский военный.

Также РБК-Украина писало, что вопрос миротворческой миссии ООН на Донбассе пока отложен, но не снят.