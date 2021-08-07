Бойовики три рази порушили "тишу" на Донбасі: є загиблий і поранений

Від початку доби, 7 серпня російсько-окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів загинув український військовий, ще один отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям. Ще один військовий дістав поранення. Стан здоров’я воїна - середньої важкості", - йдеться у повідомленні.

Так, у напрямку селища Піски російські найманці обстріляли позиції українських захисників з протитанкових ракетних комплексів.

Також окупанти застосували протитанкову керовану ракету по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям щодо відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури у населеному пункті Піски.

Зокрема, поблизу населеного пункту Шуми ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, у Луганській області зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Зазначено, що на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

У ООС додають, що сьогодні піротехніки ДСНС України розмінували понад 12 гектарів території та передали на знищення 141 вибухонебезпечний предмет.