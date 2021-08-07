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Бойовики три рази порушили "тишу" на Донбасі: є загиблий і поранений

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Донбас, Субота 07 серпня 2021 17:58
Бойовики три рази порушили "тишу" на Донбасі: є загиблий і поранений Фото: бойовики три рази порушили "тишу" на Донбасі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Від початку доби, 7 серпня російсько-окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів загинув український військовий, ще один отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям. Ще один військовий дістав поранення. Стан здоров’я воїна - середньої важкості", - йдеться у повідомленні.

Так, у напрямку селища Піски російські найманці обстріляли позиції українських захисників з протитанкових ракетних комплексів.

Також окупанти застосували протитанкову керовану ракету по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям щодо відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури у населеному пункті Піски.

Зокрема, поблизу населеного пункту Шуми ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, у Луганській області зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Зазначено, що на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

У ООС додають, що сьогодні піротехніки ДСНС України розмінували понад 12 гектарів території та передали на знищення 141 вибухонебезпечний предмет.

Нагадаємо, після обстрілу бойовиків село на Донбасі майже місяць було без світла.

Додамо, що окупанти заважали повноцінному моніторингу ситуації на Донбасі спостерігачів з Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

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