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Після обстрілу бойовиків село на Донбасі майже місяць було без світла

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Субота 07 серпня 2021 14:59
Після обстрілу бойовиків село на Донбасі майже місяць було без світла Фото: на Донбасі село було місяць без світла (twitter.com/osce_smm)
Автор: РБК-Україна

В підконтрольному уряду України населеному пункті Тарамчук на Донбасі відновили електропостачання. Воно було відключене після обстрілів бойовиків ще 13 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Окупанти обстріляли село забороненими Мінськими домовленостями артилерійськими системами. Унаслідок цього були пошкоджені лінії електоромереж та трансформаторна підстанція.

"170 будинків населеного пункту залишились без електропостачання. Виконання ремонтно-відновлювальних робіт було можливе тільки після надання гарантій безпеки", - уточняють в ООС,

Однак бойовики надали гарантії безпеки лише 4 серпня.

"Робочою бригадою здійснена заміна трансформатора, встановлені дві опори та відновлено 90 метрів ліній електромереж. Постачання електроенергії для мешканців Тарамчука відновлено", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що станом на ранок 7 серпня по Україні знеструмлені 339 населених пунктів.

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Донбас бойовики
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