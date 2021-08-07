Після обстрілу бойовиків село на Донбасі майже місяць було без світла
В підконтрольному уряду України населеному пункті Тарамчук на Донбасі відновили електропостачання. Воно було відключене після обстрілів бойовиків ще 13 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.
Окупанти обстріляли село забороненими Мінськими домовленостями артилерійськими системами. Унаслідок цього були пошкоджені лінії електоромереж та трансформаторна підстанція.
"170 будинків населеного пункту залишились без електропостачання. Виконання ремонтно-відновлювальних робіт було можливе тільки після надання гарантій безпеки", - уточняють в ООС,
Однак бойовики надали гарантії безпеки лише 4 серпня.
"Робочою бригадою здійснена заміна трансформатора, встановлені дві опори та відновлено 90 метрів ліній електромереж. Постачання електроенергії для мешканців Тарамчука відновлено", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що станом на ранок 7 серпня по Україні знеструмлені 339 населених пунктів.