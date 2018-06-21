Бойовики за добу обстріляли позиції українських військових 30 разів, - ООС

Під час бойових дій минулої доби ранені троє українськиїх військових

Минулої доби, 20 червня, російсько-окупаційні війська 30 разів порушили режим припинення вогню, з них 6 разів застосовували артилерію та міномети. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Операції об'єднаних сил.

Як повідомляється, на Луганському напрямку противник вдався до провокацій в районах населених пунктів Новотошківське та Золоте, де відкривав вогонь по наших позиціях з артилерії та стрілецької зброї. Підрозділи Об'єднаних сил давали адекватну відповідь.

"На Донецькому та Маріупільському напрямках відзначається активізація противника в районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Павлопіль, Водяне, Широкине. З настанням темної пори доби, ворог здійснював провокаційні обстріли переважно зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів. За необхідності, підрозділи Об'єднаних сил вогнем у відповідь придушували вогневі точки противника, змушуючи його припинити вогонь", - йдеться у повідомленні.

Під час бойових дій минулої доби зазнали поранень три наших військовослужбовця.

Втрати противника уточнюються, втрат серед наших військ немає.

Ранкове зведення на 7.00 21 червня 2018 року #ООС #операція_ОС Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 20 червня 2018 р.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі протягом середи, 20 червня, станом на 18:00, бойовики три рази порушували режим припинення вогню.