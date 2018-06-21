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Интервью

Боевики за сутки обстреляли позиции украинских военных 30 раз, - ООС

НовостиПроисшествия    21.06.2018 - 08:18
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Во время боевых действий за прошедшие сутки ранены трое украинских военных

За прошедшие сутки, 20 июня, российско-оккупационные войска 30 раз нарушили режим прекращения огня, из них 6 раз применяли артиллерию и минометы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Операции объединенных сил.

Как сообщается, на Луганском направлении противник прибег к провокациям в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, где открывал огонь по нашим позициям из артиллерии и стрелкового оружия. Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ.

"На Донецком и Мариупольском направлениях отмечается активизация противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Павлополь, Водяное, Широкиное. С наступлением темного времени суток, враг совершал провокационные обстрелы в основном из стрелкового оружия и автоматических гранатометов. При необходимости, подразделения Объединенных сил ответным огнем подавляли огневые точки противника, заставляя его прекратить огонь", - говорится в сообщении.

Во время боевых действий за прошедшие сутки получили ранения трое украинских военнослужащих.

Потери боевиков уточняются.

 

Утреннее возведение на 7.00 21 июня 2018 года #ООС #операція_ОС Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces 20 июня 2018 г.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в течение среды, 20 июня, по состоянию на 18:00, боевики три раза нарушали режим прекращения огня.

Разведчики задержали офицера, который год назад перешел к боевикам "ЛНР" В районе ООС боевики провели провокационные обстрелы из минометов
Теги публикации: обстрел, боевики, военные, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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