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Боевики за сутки 6 раз обстреляли украинских военных на Донбассе

Новости » Происшествия    21.11.2018 - 08:21
Боевики за сутки 6 раз обстреляли украинских военных на Донбассе
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В ходе боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал

Боевики на протяжении прошлых суток, 20 ноября, 6 раз открывали огонь по позициям наших военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС на странице в Facebook.

При этом, как отмечается, противник дважды применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Так, в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Верхньоторецкое, Водяное и Лебединское.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм враг дважды обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Водяного, что на Приазов'ї.

"В ходе боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - говорится в сообщении.

Боевики за сутки 6 раз обстреляли украинских военных на Донбассе

Напомним, в ООН обнародовали отчет, в котором указано, что за октябрь текущего года на Донбассе погибли 5 мирных жителей.

Также РБК-Украина писало, что участники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) обнаружили на оккупированной территории Донбасса зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Оса".

В ОБСЕ сообщили о ранении двух жителей Золотого-5
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