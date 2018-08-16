Наєв розповів про просування українських військових на Донбасі

Українські війська з травня взяли під контроль 15 квадратних кілометрів території

З травня 2018 року українські війська на Донбасі взяли під контроль ще близько 15 квадратних кілометрів території. Про це на прес-конференції у Сєвєродонецьку заявив командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв, передають "Новини Донбасу".

За словами Наєва, з початку операції Об'єднаних сил військовим вдалося забезпечити повний контроль над лінією дотику. Він також підкреслив, що українські сили закріпилися в Південному під Горлівкою, а також в Золотому-4 Луганської області.

"Обладнання лінії забезпечення на Волноваському, Горлівському, Сєвєродонецькому і Светлодарському напрямках дозволило взяти під контроль з урахуванням населених пунктів близько 15 квадратних кілометрів української території", - зазначив Наєв.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 15 серпня, поранення отримали двоє українських військових.

Напередодні також стало відомо, що Литва виділить в 2019 році майже 1 млн євро для підтримки Донбасу. Кошти будуть спрямовані на підтримку населених пунктів, постраждалих від російської збройної агресії.