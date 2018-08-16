Бойовики на Донбасі тестують на поранених російські медикаменти, - розвідка

На поранених також вивчають ефективність російського медичного обладнання

В окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) бойовики облаштовують мобільні військові медичні пункти, в яких тестують на поранених російські медикаменти. Про це повідомляє Міноборони України з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що майданчики для розміщення мобільних військових медичних пунктів розгортаються під приводом проведення зборів з резервістами на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

"Пункти оснащуються російським експериментальним обладнанням та медикаментами, ефективність яких досліджуватиметься на поранених у ході бойових дій", - зазначили в Міноборони.

Також додали, що в цих пунктах у примусовому порядку проводиться забір донорської крові. Метою таких дій є її консервування для подальшого лікування поранених в бою.

Нагадаємо, 15 серпня розвідка повідомила, що на окупованому Донбасі зросла кількість кадрових російських військових, які готують диверсантів. Зокрема, 20 російських офіцерів почали ретельно вивчати обстановку.

Додамо, що керівник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко зазначив, що загальна чисельність регулярних військ Російської Федерації на Донбасі становить близько 32 тисяч осіб.