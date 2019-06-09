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Бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню

Новини » Суспільство    09.06.2019 - 19:48
Бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських захисників немає

У зоні проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі найманці Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню застосовуючи озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що в районі села Водяне бойовики обстріляли позиції ООС використовуючи артилерію 122 мм, а також міномети 120 та 82 мм. В районі Павлопілля бойовики здійснили обстріл зі станкового протитанкового гранатомету та крупнокаліберного кулемету.

В районі Верхньоторецького бойовики вели обстріл зі 120 мм мінометів, а в районі Талаківки з крупнокаліберних кулеметів. В районі Гнутового бойовики обстріляли позиції українських захисників використовуючи протитанкові гранатомети. 

Також в районі Новолуганського бойовики здійснили обстріл використовуючи міномети калібру 120 та 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Поблизу Новоолександрівки бойовики обстрілювали з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, автоматичних гранатометів та крупнокаліберних кулеметів.

Поблизу Зайцеве російські найманці застосували автоматичні гранатомети, крупнокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає", - повідомили в штабі ООС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що минулої доби, 8 червня, бойовики 22 рази порушили режим припинення вогню. Зокрема, з них сім разів було застосовано заборонену Мінськими угодами 122 мм артилерію, а також мінометів калібру 120 та 82 мм та озброєння танку.

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