На Донбасі з початку доби втрат серед українських військових немає, - ООС

Російські окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі з початку доби понеділка, 25 червня, втрат серед українських військовослужбовців немає. Про це йдеться у зведенні штабу ООС станом на 18:00.

"Упродовж поточної доби, від 7:00 ранку і до 18:00 години противник продовжував збройні провокації проти наших військ на окремих напрямках. Російські окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Луганському напрямку неспокійно було в районі населеного пункту Кримське, де позиції українських військових обстрілювали із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"На Донецькому напрямку у районі населеного пункту Кам’янка зафіксовано один обстріл зі стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку вдень було тихо. Втрат серед захисників України не має", - повідомили в штабі.

Зазначається, що Об’єднані сили цілком контролюють ситуацію, надійно утримують займані рубежі та продовжують їх укріплювати, а також дотримуються мінських домовленостей і не відповідають на провокації ворога.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони України повідомили, що у зоні проведення ООС за минулу добу, 24 червня 2018 року, загинув один український військовий, ще 4 отримали поранення.